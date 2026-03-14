Волейболисты «Горького» обыграли «Газпром-Югру»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Нижегородский «Горький» обыграл сургутский клуб «Газпром-Югра» в заключительном матче предварительного этапа чемпионата России по волейболу.
Встреча 30-го тура прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 3−1 (26:24, 23:25, 25:13, 25:23).
«Горький» (10 побед, 20 поражений) и «Газпром-Югра» (12 побед, 18 поражений) заняли 11-е и 10-е места соответственно и вышли в квалификационный раунд плей-офф. С четвертьфинала участие начнут команды, занявшие места с первого по четвертое: казанский «Зенит», петербургский «Зенит», московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив».
Квалификационный раунд плей-офф начнется 18 марта на площадках команд, занявших 9−12-е места на предварительном этапе. Серии на этой стадии проводятся из двух матчей — при необходимости с «золотым» сетом.
Пары квалификационного раунда выглядят следующим образом:
«Белогорье» (Белгород; 5-е место) — «Динамо-Урал» (Уфа, 12); «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор; 6) — «Горький»; «Енисей» (Красноярск; 7) — «Газпром-Югра»; «Нова» (Новокуйбышевск; 8) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой; 9).