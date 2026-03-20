Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейболисты «Белогорья» вышли в четвертьфинал чемпионата России

Волейболисты «Белогорья» вышли в четвертьфинал чемпионата России.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Белогорье» из Белгорода уступило уфимскому клубу «Динамо-Урал» в ответном матче квалификационного раунда чемпионата России по волейболу среди мужских команд, но вышло в четвертьфинал.

Встреча прошла в Туле и завершилась поражением «Белогорья» со счетом 2−3 (25:18, 21:25, 25:20, 23:25, 10:15).

В первом матче в Уфе «Белогорье» добилось победы со счетом 3−0 (25:23, 25:21, 25:15). Благодаря этому белгородская команда вышла в четвертьфинал.

Четвертьфинальные пары чемпионата России распределятся согласно рейтингу. Соперником «Белогорья» (5-й номер посева) станет новосибирский «Локомотив» (4).