Волейболисты «Белогорья» вышли в четвертьфинал чемпионата России.

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Белогорье» из Белгорода уступило уфимскому клубу «Динамо-Урал» в ответном матче квалификационного раунда чемпионата России по волейболу среди мужских команд, но вышло в четвертьфинал.
Встреча прошла в Туле и завершилась поражением «Белогорья» со счетом 2−3 (25:18, 21:25, 25:20, 23:25, 10:15).
В первом матче в Уфе «Белогорье» добилось победы со счетом 3−0 (25:23, 25:21, 25:15). Благодаря этому белгородская команда вышла в четвертьфинал.
Четвертьфинальные пары чемпионата России распределятся согласно рейтингу. Соперником «Белогорья» (5-й номер посева) станет новосибирский «Локомотив» (4).