Определились все четвертьфинальные пары чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Динамо-ЛО» из Соснового Бора обыграло нижегородский «Горький» в ответном матче квалификационного раунда плей-офф чемпионата России по волейболу среди мужских команд и вышло в четвертьфинал.
Встреча в Сосновом Бору завершилась победой хозяев со счетом 3−0 (25:20, 25:19, 26:24). В первой встрече также сильнее были волейболисты из Ленинградской области (3−2).
В другом матче красноярский «Енисей» со счетом 3−0 (25:19, 29:27, 25:19) во второй раз выиграл у сургутского «Газпром-Югры» (первая встреча — 3−0). «Нова» из Новокуйбышевска дома уступила клубу «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя со счетом 2−3 (22:25, 25:14, 25:17, 20:25, 13:15), но по сумме двух встреч (3−1) вышла в четвертьфинал.
Четвертьфинальные пары сложились следующим образом:
«Зенит» (Казань, 1-е место в регулярном чемпионате) — «Нова» (8);
«Зенит» (Санкт-Петербург«, 2) — “Енисей” (7);
«Динамо» (Москва, 3) — «Динамо-ЛО» (6);
«Локомотив» (Калининград, 4) — «Белогорье» (Белгород, 5).
Четвертьфинальные серии будут сыграны до двух побед. Команда с более высоким занятым местом на предварительном этапе проведет дома первые и, если это понадобится, третьи матчи серии.