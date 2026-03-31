Волейболисты «Локомотива» обыграли «Белогорье»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Новосибирский «Локомотив» на своей площадке одержал победу над белгородским «Белогорьем» в третьем матче четвертьфинала чемпионата России по волейболу.
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3−1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20) в пользу хозяев.
«Локомотив» выиграл серию до двух побед со счетом 2−1 и вышел в полуфинал чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
В полуфинале турнира новосибирский коллектив сыграет против казанского «Зенита», первый матч серии пройдет 3 апреля в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.