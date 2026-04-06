Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские юниорки вышли в финал волейбольного турнира в Италии

Финальный матч пройдет позднее в понедельник.

Источник: Соцсети

РИМ, 6 апреля. /ТАСС/. Женская юниорская сборная России по волейболу (игроки не старше 17 лет) вышла в финал международного турнира в Италии.

В полуфинале российская команда обыграла команду Волейбольного союза Берлина со счетом 2−0 (25:13, 25:14). Финальный матч пройдет позднее в понедельник.

Ранее ТАСС сообщал, что Международная федерация волейбола объявила о допуске молодежных сборных России и Белоруссии к турнирам с января 2026 года. Российские волейболистки выступают на международном турнире впервые с 2022 года и играют под флагом страны. Соревнования завершатся 6 апреля.