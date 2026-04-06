Российские юниорки вышли в финал волейбольного турнира в Италии

РИМ, 6 апреля. /ТАСС/. Женская юниорская сборная России по волейболу (игроки не старше 17 лет) вышла в финал международного турнира в Италии.
В полуфинале российская команда обыграла команду Волейбольного союза Берлина со счетом 2−0 (25:13, 25:14). Финальный матч пройдет позднее в понедельник.
Ранее ТАСС сообщал, что Международная федерация волейбола объявила о допуске молодежных сборных России и Белоруссии к турнирам с января 2026 года. Российские волейболистки выступают на международном турнире впервые с 2022 года и играют под флагом страны. Соревнования завершатся 6 апреля.