Российские юниорки вышли в финал волейбольного турнира в Италии

Ранее ТАСС сообщал, что Международная федерация волейбола объявила о допуске молодежных сборных России и Белоруссии к турнирам с января 2026 года. Российские волейболистки выступают на международном турнире впервые с 2022 года и играют под флагом страны. Соревнования завершатся 6 апреля.