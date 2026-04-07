Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» в матче за бронзу ЧР

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК» из Свердловской области во втором матче серии за третье место женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Нижнем Тагиле завершилась со счетом 3−2 (11:25, 18:25, 25:22, 25:18, 15:9) в пользу гостей.
«Динамо» повело в серии до трех побед со счетом 2−0. Третий матч состоится в Москве 11 апреля.
Московский клуб восемь раз становился чемпионом России, бронзовые медали команда завоевывала один раз. «Уралочка-НТМК» семь раз брала бронзу первенства страны, в активе клуба 14 чемпионств.