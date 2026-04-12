«Енисей» обыграл «Газпром-Югру» в Кубке России по волейболу

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3−0 (25:16, 25:17, 25:20) в пользу хозяев. В «золотом сете» сильнее также оказались красноярцы — 15:12. В первом матче «Газпром-Югра» на домашней площадке обыграл «Енисей» со счетом 3−1.