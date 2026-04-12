Волейболистки «Динамо — Ак Барса» в восьмой раз стали чемпионками России

В финальной серии казанская команда обыграла «Заречье-Одинцово».

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 12 апреля. Волейболистки «Динамо — Ак Барса» обыграли «Заречье-Одинцово» в третьем матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд и стали победительницами турнира. Встреча прошла в Одинцове.

Игра завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:16, 29:27).

Казанская команда выиграла серию со счетом 3−0. Бронзовые медали завоевало московское «Динамо», которое переиграло екатеринбургскую «Уралочку» (3−0 в серии).

«Динамо — Ак Барс» в восьмой раз стало чемпионом России и сравнялось по количеству трофеев с московским «Динамо». Рекордсменом является «Уралочка» (14 титулов).

«Заречье-Одинцово» является двукратным чемпионом России (2008, 2010). С момента завоевания последнего титула подмосковная команда до этого сезона не выходила в финал. В прошлом году она стала бронзовым призером Суперлиги.