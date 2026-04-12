Волейболисты «Белогорья» обыграли «Динамо-Урал» и вышли в «Финал шести» КР.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Белгородское «Белогорье» обыграло уфимский клуб «Динамо-Урал» в ответном матче четвертьфинала Кубка России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в воскресенье в Туле и завершилась со счетом 3−1 (25:21, 25:13, 29:31, 25:20) в пользу номинальных хозяев. В первой игре «Белогорье» также одержало победу — 3−0.
В параллельном матче «Динамо-ЛО» из Соснового Бора во второй раз выиграло у кемеровского «Кузбасса» со счетом 3−0 (25:13, 25:20, 25:18) и также вышло в «Финал шести».
«Финал шести» Кубка России пройдет с 12 по 17 мая на волейбольной арене «Динамо». Действующим обладателем трофея является новосибирский «Локомотив».