Определились все участники «Финала шести» женского Кубка России по волейболу

Последним участником стала «Корабелка», которая уступила «Локомотиву» в ответной игре ½ финала (22:25, 25:17, 13:25, 25:22, 5:15), но прошла дальше по сумме матчей.
Кроме петербургского клуба, в «Финале шести» примут участие «Тулица», дважды обыгравшая в полуфинале «Ленинградку», а также четыре лучшие команды Суперлиги: «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово», «Уралочка-НТМК» и московское «Динамо».
«Финал шести» пройдет с 28 по 30 апреля. Победители двух подгрупп из трех команд сыграют с клубами, занявшими второе место в других подгруппах, 2 мая. Матчи за бронзу и золото состоятся 3 мая.