Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московское «Динамо» совершило камбэк и взяло Кубок России по волейболу

Московское «Динамо» отыгралось с 0−2 и завоевало Кубок России по волейболу.

Источник: Официальный сайт ВК "Динамо"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в финальном матче «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3−2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10) в пользу столичного клуба.

«Динамо» стало пятикратным победителем Кубка России. Столичный коллектив также девять раз занимал второе место. «Зенит» в четвертый раз завоевал серебряные медали турнира.

Ранее в матче за третье место новосибирский «Локомотив», который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка России, обыграл казанский «Зенит» и завоевал бронзу.

В апреле московское «Динамо» стало чемпионом России, обыграв в финальной серии казанский «Зенит».