Московское «Динамо» совершило камбэк и взяло Кубок России по волейболу

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» в финальном матче «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча завершилась со счетом 3−2 (21:25, 19:25, 26:24, 25:13, 15:10) в пользу столичного клуба.
«Динамо» стало пятикратным победителем Кубка России. Столичный коллектив также девять раз занимал второе место. «Зенит» в четвертый раз завоевал серебряные медали турнира.
Ранее в матче за третье место новосибирский «Локомотив», который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка России, обыграл казанский «Зенит» и завоевал бронзу.
В апреле московское «Динамо» стало чемпионом России, обыграв в финальной серии казанский «Зенит».