«Любую игру можно спасти». Красильников — о первом золоте в паре с Рейнсоном

Финальный матч на этапе чемпионата страны в Краснодаре получился одним из самых ярких с начала нынешнего сезона. Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон из московского «Динамо» уступили первый сет Илье Лешукову и Олегу Стояновскому («Факел Ямал») с катастрофическим счетом 7:21, однако перевернули ход встречи и вырвали победу. В интервью «СЭ» Вячеслав Красильников поделился эмоциями от первого золота в паре, оценил прогресс молодого партнера и рассказал, почему финал против бывшего напарника не стал для него особенным.
Главное — командная химия
— После первого сета не возникло мысли, что финал уже не спасти?
— На нашем уровне не может быть таких сомнений. Любую игру можно спасти, мяч круглый. Главное — делать то, над чем мы работали всю предсезонную подготовку. Все понимали, и я в том числе, что Влад переживает и находится не в своей тарелке. Нужно было ему помочь, дать возможность выйти из этого состояния. В итоге получилось до него достучаться — все в шуточной форме. Я ему говорю: «Владос, ну что, начнем играть в волейбол?» — а он: «Все, погнали». Удалось во второй партии переломить ход матча в нашу пользу, а в третьей уже навязывали свой волейбол.
— Второй сет вышел очень плотным — 24:22. В какой момент ушло давление?
— Наверное, уже после десяти очков почувствовали, что начинаем забирать игру, нашли свой ритм. Но из-за небольшого брака преимущество постоянно уходило: забирали — тут же отдавали. При этом уже было ощущение, что потихоньку навязываем свой темп. Чувствовалось, что где-то соперники уже больше отбиваются. Плюс, конечно, были и элементы везения: пару раз у Влада подача перевалилась через трос.
— Насколько принципиален лично для вас был этот финал? Все-таки по ту сторону сетки находился Олег Стояновский, с которым вас связывает большое прошлое.
— Если честно, никакой принципиальности. У меня вообще нет такого, чтобы выделять каких-то соперников. «Факел» — лидер чемпионата, и здорово, что в начале сезона нам удалось его победить. Но весь сезон еще впереди, как и главные старты. У меня не было внутреннего ощущения, что это мой главный противник. Мы вместе тренируемся в сборной: полгода проводим бок о бок, потом играем этапы, между ними — сборы, спарринги. Все друг друга знают, никакой вражды или особой борьбы нет — есть только азарт и интерес к игре. Кто показывает более чистый волейбол или меньше нервничает, тот и выигрывает. Нет такого: «Вот на той стороне мой бывший напарник, надо победить кровь из носу». Нет, нужно выходить и делать то, над чем мы работали. Главное — командная химия и внутренняя составляющая команды. В этом сезоне мы сильнее, чем в прошлом, — именно в химии, командном духе и так далее.
Стали единым целым
— Насколько вам сейчас комфортно в текущей роли — быть более опытным игроком рядом с молодым партнером?
— Это у меня уже третий год происходит. Сначала было тяжело, потом — очень тяжело. Раньше я все выигрывал… А потом встаешь в пару с молодым игроком — вроде никто ничего не ждет, но сам не хочешь, как говорится, «из князи в грязи». Каждое поражение дается тяжело. Потом начинаешь сыгрываться, сталкиваешься уже с бытовыми вопросами, дисциплиной и другими моментами. А сейчас, на третий год, многие вещи уже решили. Все, что мог, я Владу передал — и в плане быта, и в технических моментах, и в командных вещах. Сейчас мы стали единым целым: стараемся вместе решать проблемы, которые навязывает соперник.
— Владислав Рейнсон сильно прибавил за последний год. В чем его самый значительный прогресс, который вы видите изнутри?
— Я думаю, он подрос именно в плане психологии — особенно в ключевые моменты игры. Раньше он избегал брать на себя ответственность, было видно, что где-то отстранялся, просил помощи. Сейчас уже как напарник говорит: «Давай, готовлюсь, делаем то, что отрабатывали». Ментально он точно вырос. Да, в начале иногда бывает легкий мандраж — такое у нас случается. Но когда он спокойно выдыхает, когда мы вместе понимаем, что делать, все становится нормально. Можно из любого состояния выйти и перевернуть любую игру.
— Эта медаль — первое золото для вашей пары. Что значит для вас и для дуэта этот успех?
— Такая победа всегда дает определенный толчок вперед. У нас было много серебра и бронзы, но золото — все равно особенная уверенность. Оно дает внутреннее ощущение, что мы движемся в правильном направлении и все делаем верно. Мы кардинально поменяли игру. И раз это работает, значит, и мы, и тренерский штаб все делаем хорошо.
Екатерина Мурачева