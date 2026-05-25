«Любую игру можно спасти». Красильников — о первом золоте в паре с Рейнсоном

— Если честно, никакой принципиальности. У меня вообще нет такого, чтобы выделять каких-то соперников. «Факел» — лидер чемпионата, и здорово, что в начале сезона нам удалось его победить. Но весь сезон еще впереди, как и главные старты. У меня не было внутреннего ощущения, что это мой главный противник. Мы вместе тренируемся в сборной: полгода проводим бок о бок, потом играем этапы, между ними — сборы, спарринги. Все друг друга знают, никакой вражды или особой борьбы нет — есть только азарт и интерес к игре. Кто показывает более чистый волейбол или меньше нервничает, тот и выигрывает. Нет такого: «Вот на той стороне мой бывший напарник, надо победить кровь из носу». Нет, нужно выходить и делать то, над чем мы работали. Главное — командная химия и внутренняя составляющая команды. В этом сезоне мы сильнее, чем в прошлом, — именно в химии, командном духе и так далее.