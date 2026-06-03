«Уралочка» подписала контракт с сербской волейболисткой

Цветкович 24 года. До перехода в «Уралочку» она выступала за клубы «Экономац» и «Тент». Спортсменка становилась двукратной чемпионкой Сербии (2020, 2026), обладательницей Кубка и двукратной обладательницей Суперкубка страны, а также серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров до 19 и до 21 года в составе сборной Сербии. В 2021 году она была признана лучшей доигровщицей Балканского чемпионата среди юниоров до 19 лет.