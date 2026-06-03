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«Уралочка» подписала контракт с сербской волейболисткой

«Уралочка-НТМК» подписала контракт с сербской доигровщицей Цветкович.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» заключила контракт с сербской доигровщицей Йованой Цветкович, сообщается на сайте волейбольного клуба.

Срок соглашения не уточняется. В настоящее время Цветкович вместе с волейболисткой клуба Бранкой Тицой находится в расположении сборной на Лиге наций. Обе спортсменки вернутся в клуб после окончания турнира.

Цветкович 24 года. До перехода в «Уралочку» она выступала за клубы «Экономац» и «Тент». Спортсменка становилась двукратной чемпионкой Сербии (2020, 2026), обладательницей Кубка и двукратной обладательницей Суперкубка страны, а также серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров до 19 и до 21 года в составе сборной Сербии. В 2021 году она была признана лучшей доигровщицей Балканского чемпионата среди юниоров до 19 лет.

По итогам сезона-2025/26 «Уралочка» заняла четвертое место в Суперлиге, уступив в серии плей-офф за третье место московскому «Динамо» со счетом 0−3.