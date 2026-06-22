«Наша основная борьба — с самими собой». Федотов — о доминировании «Локомотива»

Третий этап чемпионата России по пляжному волейболу среди женщин, завершившийся в Казани, вновь прошел под знаком калининградского «Локомотива». В финале Мария Егорова и Мария Лазуренко («Локомотив-1») обыграли Анну Савельеву и Екатерину Храмцову («Локомотив-2») со счетом 2:1, а волейболистки «Локомотива-3» Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова заняли третье место. Об успехе команды, силе конкуренции и соперниках в интервью «СЭ» рассказал главный тренер железнодорожниц Дмитрий Федотов.
Шестерка победительниц
— В Казани весь пьедестал заняли пары «Локомотива». Насколько для вас такой сценарий был ожидаем?
— В нашем клубе собраны сильные девчонки, которые в последнее время показывают хороший волейбол. Мы давно к этому шли, и в Казани удача была на нашей стороне — все сошлось.
— «Локомотив» уже не первый раз разыгрывает между собой медали. В чем секрет такой стабильности?
— Мы много работаем и очень нацелены на результат. Девчонки действительно стараются и, наверное, сейчас подошли в силу своих технических и тактических возможностей, а также возраста к пиковому состоянию спортсмена.
— Анна Савельева и Екатерина Храмцова уверенно выиграли первый сет финала — 21:15, но затем уступили в двух следующих партиях. За счет чего Марии Егоровой и Марии Лазуренко удалось переломить ход встречи?
— Сперва у них никак не получалось поймать свою игру. Нужно отдать должное Ане с Катей, которые показали одну из лучших своих партий — сыграли очень четко, очень чистенько. С такой игрой любому сопернику приходится непросто. Но держать такой уровень на протяжении 40 минут или часа очень сложно, и пока, к сожалению, они к этому не готовы. А Маши — это высококлассная команда, которая смогла переломить ход встречи. Плюс были хорошие, длинные розыгрыши, доигровки.
— Сложно тренеру наблюдать финал, в котором встречаются две его команды? Наверное, в такие моменты испытываете смешанные чувства?
— Когда две твои команды играют в финале, это, конечно, очень-очень приятно. Но при этом сидишь и нервничаешь: думаешь, что в одной ситуации нужно было сделать так, а в другой — иначе. Переживаешь и за одних, и за других. Действительно, очень смешанные эмоции. Но в целом мы каждый день много работаем и тренируемся для того, чтобы наши команды играли в финалах. Так что это большое тренерское счастье.
Сильнейшие из сильнейших
— В нынешнем сезоне Егорова и Лазуренко выиграли уже два из трех этапов чемпионата России, в которых принимали участие. Можно назвать их сильнейшей парой страны?
— Они действительно на данный момент сильнейшие. Во многом их главная борьба идет с самими собой. Когда Маши предельно собранны, сконцентрированы и заряжены, победить их очень сложно.
— На этапе в Туле Егорова и Лазуренко не выступали, но пары «Локомотива» все равно взяли серебро и бронзу. Насколько важно для вас, что результат команды не зависит от одной конкретной пары?
— Действительно, это очень важно. Во-первых, большое значение имеет внутренняя конкуренция. Если у тебя есть только одна сильная команда и нет возможности ежедневно спарринговаться с соперником сопоставимого уровня, очень сложно поддерживать высокий уровень и прибавлять. Поэтому нами было принято решение, что Маши этап в Туле пропустят и будут более целенаправленно готовиться к этапу Кубка России в Зеленоградске. Тем более мы посмотрели, что по рейтинговым очкам они не должны были просесть.
К сожалению, по регламенту, если две команды одного клуба выходят в четверку, они встречаются друг с другом в полуфинале вне зависимости от того, в какой части сетки находятся. Поэтому в Туле Савельева и Храмцова сыграли против Ряжновой и Лудковой в клубном дерби. Аня с Катей оказались сильнее в очень тяжелом матче и в итоге заняли второе место, а их соперницы — третье. Честно говоря, мы хотели большего. Но как сложилось, так и сложилось.
— Кто сегодня является главным конкурентом «Локомотива»?
— В «Динамо», где собраны очень сильные спортсменки, ведется серьезная работа. Наши битвы на протяжении последних лет регулярно проходят на стадиях четвертьфиналов и полуфиналов. Это сильные соперники. Практически любая их пара способна навязать борьбу на самом высоком уровне.
— Можно сказать, что нынешний сезон складывается для «Локомотива» даже успешнее, чем вы ожидали перед его началом?
— Самые важные старты еще впереди: финал Кубка России, чемпионат России, спартакиада, Кубок Победы. Пока все это можно рассматривать как подготовку к ним и набор рейтинговых очков, поэтому не будем забегать вперед. Дай бог, будем работать, и у нас все получится.
Если говорить о начале сезона, то, честно говоря, и в прошлом году, и в позапрошлом мы тоже выступали успешно. Сегодня вышли на первые роли, хотя и раньше навязывали борьбу и где-то выигрывали. Девчонки из нашего клуба подошли к тому состоянию, когда должны показывать результат.
Екатерина Мурачева