«Наша основная борьба — с самими собой». Федотов — о доминировании «Локомотива»

— Когда две твои команды играют в финале, это, конечно, очень-очень приятно. Но при этом сидишь и нервничаешь: думаешь, что в одной ситуации нужно было сделать так, а в другой — иначе. Переживаешь и за одних, и за других. Действительно, очень смешанные эмоции. Но в целом мы каждый день много работаем и тренируемся для того, чтобы наши команды играли в финалах. Так что это большое тренерское счастье.