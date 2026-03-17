«Дайте нам 10 процентов зарплаты футбольных легионеров — мы такое сделаем!» Интервью звезды водного поло

Я, смотря на другие виды спорта, понимаю, что водное поло тоже по-своему прекрасно и зрелищно, но над зрелищностью надо работать. Просто нужно привлекать людей, чтобы они пошли на трибуны. Когда начал друзей водить, им понравилось. В Казани с этим хорошо справлялись: футболки на розыгрыш — пожалуйста, мячи с автографами — нате. И нам только в счастье повзаимодействовать со СМИ, болельщиками. Даже в Москве все еще есть большое число фанатов, которые приходят на игры «Востока» и активно болеют. Расстраиваюсь, что мы не очень хорошо выступаем в этом сезоне и виноваты перед болельщиками. Но все равно я безумно счастлив и говорю им спасибо большое за то, что приходят.