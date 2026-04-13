Губерниев об отказе сборной Украины по водному поло играть с России: «Зассали, пусть проигравшие плачут»

Украинцы отказались играть против команды России. Встреча должна была пройти 13 апреля и начаться в 16.00 по московскому времени.
«Это проблемы сборной Украины. Дадут им баранку, техническое поражение 0:5. Дураки. Приехали бы, то была бы классная история, проиграли бы в водное поло. А так зассали, пусть проигравшие плачут. Будут также не приезжать, то будут получать баранку», — сказал Губерниев «СЭ».
Для сборной России этот турнир стал первым под эгидой World Aquatics после отстранения в 2022 году. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.