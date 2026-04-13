Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев об отказе сборной Украины по водному поло играть с России: «Зассали, пусть проигравшие плачут»

Известный комментарий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ сборной Украины по водному поло от матча со сборной России на Кубке мира.

Источник: РИА "Новости"

Украинцы отказались играть против команды России. Встреча должна была пройти 13 апреля и начаться в 16.00 по московскому времени.

«Это проблемы сборной Украины. Дадут им баранку, техническое поражение 0:5. Дураки. Приехали бы, то была бы классная история, проиграли бы в водное поло. А так зассали, пусть проигравшие плачут. Будут также не приезжать, то будут получать баранку», — сказал Губерниев «СЭ».

Для сборной России этот турнир стал первым под эгидой World Aquatics после отстранения в 2022 году. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.