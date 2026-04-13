Мазепин рассказал, где российские спортсмены могут выступить с флагом

В понедельник бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. Россиянки должны выступить на чемпионате мира по водному поло во втором дивизионе, который пройдет на Мальте с 21 по 26 апреля.