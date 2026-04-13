Мазепин рассказал, где российские спортсмены могут выступить с флагом

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин выразил надежду на то, что после решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полноценном допуске россиян женская сборная выступит на чемпионате мира на Мальте с флагом и гимном.
В понедельник бюро World Aquatics объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство. Россиянки должны выступить на чемпионате мира по водному поло во втором дивизионе, который пройдет на Мальте с 21 по 26 апреля.
«Надеюсь, 21 апреля на Мальте женская сборная будет выступать в форме с триколором и прозвучит гимн в случае победы», — сказал Мазепин журналистам.
В феврале World Aquatics допустила российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном. Взрослые спортсмены из России продолжали выступать в нейтральном статусе. Ранее российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) и Международная федерация шашек (IDF).