«Мы голодны до игр и атмосферы большого турнира»

— Так и есть. Каждый крутится как может. Водное поло надо развивать и в нашей стране, начиная с регионов, и для World Aquatics оно не стоит на первом месте. Какие-то деньги в нем есть, но это нельзя назвать серьезным. Так и в нашей стране — премий, как в других видах, у нас нет. Наверное, подвижки есть, стало лучше, чем раньше, но им еще нужно заниматься и заниматься. Даже олимпийская медаль глобально ничего не поменяла — моя жизнь тоже после нее не изменилась.