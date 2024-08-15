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В Омске планируют построить центр серфинга

Объект сможет принимать до 70 тыс. человек в год.

Источник: Reuters

ОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Центр городского серфинга, который сможет принимать до 70 тыс. человек в год, планируют построить в Омске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

«Московский инвестор выступил с инициативой построить в Омске городской центр серфинга. Идея интересная, и уверен, что проект оценят омичи и гости нашего региона. Согласно плану, центр сможет принимать до 70 тыс. человек в год», — написал Хоценко.

Он уточнил, что объем инвестиций в проект составит до 450 млн рублей, будет создано более 50 новых рабочих мест.