В Омске планируют построить центр серфинга

ОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Центр городского серфинга, который сможет принимать до 70 тыс. человек в год, планируют построить в Омске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.
«Московский инвестор выступил с инициативой построить в Омске городской центр серфинга. Идея интересная, и уверен, что проект оценят омичи и гости нашего региона. Согласно плану, центр сможет принимать до 70 тыс. человек в год», — написал Хоценко.
Он уточнил, что объем инвестиций в проект составит до 450 млн рублей, будет создано более 50 новых рабочих мест.