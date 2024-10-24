Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

World Aquatics сохраняет запрет на общение российских спортсменов со СМИ

Российским спортсменам также запрещено появляться в микст-зоне и на пресс-конференциях.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) по-прежнему запрещает российским спортсменам общаться со СМИ на соревнованиях под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщили в World Aquatics.

В четверг россиянин Андрей Минаков занял третье место место на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне.

«Да, правила участия российских и белорусских спортсменов во World Aquatics по-прежнему остаются в силе», — сообщили в организации в ответ на вопрос о возможности общения спортсменов со СМИ во время соревнований. Спортсменам также запрещено появляться в микст-зоне и на пресс-конференциях.

В сентябре 2023 года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе и запрет на любое общение со СМИ.