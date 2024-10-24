World Aquatics сохраняет запрет на общение российских спортсменов со СМИ

«Да, правила участия российских и белорусских спортсменов во World Aquatics по-прежнему остаются в силе», — сообщили в организации в ответ на вопрос о возможности общения спортсменов со СМИ во время соревнований. Спортсменам также запрещено появляться в микст-зоне и на пресс-конференциях.