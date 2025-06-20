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Воронежский прыгун в воду стал чемпионом России

В Екатеринбурге продолжается чемпионат России по прыжкам в воду, в котором участвуют сильнейшие спортсмены страны.

По итогам третьего соревновательного дня впервые в карьере на высшую ступень пьедестала почета взрослого национального форума поднялся воронежский прыгун Геннадий Фокин.

Молодой спортсмен стал лучшим в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе Ильей Молчановым из Москвы.

Отметим, что золотая награда национального турнира позволит воронежцу выступить на чемпионате мира по прыжкам в воду, который состоится осенью в Сингапуре. Напомним, ранее Фокин стал бронзовым призёром в прыжках с метрового трамплина.