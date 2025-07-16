Олимпийский чемпион из Италии разнес ЧМ по плаванию в Сингапуре

«Организация World Aquatics, возможно, была худшей за последние 20 лет. Но я сосредоточился на гонке, хотел выступить хорошо и рад, что получилось. Многое, на мой взгляд, пущено на самотек. Как и в Сене на Олимпийских играх в Париже, здесь повторилось то же самое. Разве можно играть со здоровьем атлетов? Плыть в таких условиях было невероятно сложно — потребовался весь мой опыт. Даже чтобы пережить хаос перед стартом. Мы все в шоке от такого подхода. Вчера вечером мы легли спать, не зная, состоится ли сегодня гонка. Я смог абстрагироваться и заснул. Но, конечно, ложился с ощущением неуверенности, которое неприемлемо для чемпионата мира», — приводит слова Пальтриньери Tuttosport.