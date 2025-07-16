Олимпийский чемпион из Италии разнес ЧМ по плаванию в Сингапуре

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Победитель Олимпиады 2016 года и многократный чемпион мира по плаванию итальянец Грегорио Пальтриньери раскритиковал Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) за организацию чемпионата мира в Сингапуре, назвав ее худшей за последние 20 лет.
Изначально женские и мужские заплывы на 10 км были запланированы на вторник, но были перенесены на среду из-за качества воды. Анализ проб, взятых 13-го июля, показал превышение порогов, установленных World Aquatics. В феврале 2025 года в водах у Сингапура произошла утечка 23 тонн дизеля в результате повреждения топливного шланга на базе береговой охраны.
По итогам заплыва на 10 км в Сингапуре Пальтриньери завоевал серебро.
«Организация World Aquatics, возможно, была худшей за последние 20 лет. Но я сосредоточился на гонке, хотел выступить хорошо и рад, что получилось. Многое, на мой взгляд, пущено на самотек. Как и в Сене на Олимпийских играх в Париже, здесь повторилось то же самое. Разве можно играть со здоровьем атлетов? Плыть в таких условиях было невероятно сложно — потребовался весь мой опыт. Даже чтобы пережить хаос перед стартом. Мы все в шоке от такого подхода. Вчера вечером мы легли спать, не зная, состоится ли сегодня гонка. Я смог абстрагироваться и заснул. Но, конечно, ложился с ощущением неуверенности, которое неприемлемо для чемпионата мира», — приводит слова Пальтриньери Tuttosport.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.