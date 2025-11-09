Россиянка выиграла этап Кубка мира по триатлону в Японии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россиянка Валентина Рясова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в Миядзаки (Япония).
Победительница финишировала с результатом 1 час 5 секунд. Второй стала представительница Великобритании Джессика Фуллагар (1:00.08), третье место заняла ее соотечественница Тилли Анема (1:00.11). Россиянка Диана Исакова заняла четвертое место, финишировав с результатом 1 час 33 секунды.
В сентябре 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) на два года дисквалифицировал Рясову за нарушение антидопинговых правил. В мае россиянка также выигрывала этап Кубка мира в Чэнду.
Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.