Штангистка Наумова стала победительницей Игр БРИКС
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штангистка Дарья Наумова принесла белорусской команде очередную медаль высшей пробы на Спортивных играх стран БРИКС в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штангистка Дарья Наумова принесла белорусской команде очередную медаль высшей пробы на Спортивных играх стран БРИКС в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Последним видом пятничной программы тяжелоатлетов стали соревнования в весовой категории до 81 кг у женщин. Основная борьба развернулась между нашей Дарьей Наумовой и россиянками Марией Груздовой и Дарьей Ахмеровой. В рывке белоруска взяла верх с результатом 111 кг, соперницы уступили один и три килограмма соответственно. В толчке девушки также подняли близкие веса, но сильнее снова оказалась Наумова — медалистке Олимпиады в Рио покорились 138 кг. Сумма, принесшая белоруске золото, составила 249 кг. У Груздовой серебро (245 кг), Ахмерова с бронзой (241).
Таким образом, во второй день Игр БРИКС наши спортсмены собрали полный комплект наград в тяжелой атлетике. Ранее сегодня серебряными призерами стали Юлиан Курлович (до 89 кг) и Диана Мойсеевич (до 71 кг), на третью ступень пьедестала в этом же весе у девушек поднялась Полина Погуляева.