Штангистка Наумова стала победительницей Игр БРИКС

Последним видом пятничной программы тяжелоатлетов стали соревнования в весовой категории до 81 кг у женщин. Основная борьба развернулась между нашей Дарьей Наумовой и россиянками Марией Груздовой и Дарьей Ахмеровой. В рывке белоруска взяла верх с результатом 111 кг, соперницы уступили один и три килограмма соответственно. В толчке девушки также подняли близкие веса, но сильнее снова оказалась Наумова — медалистке Олимпиады в Рио покорились 138 кг. Сумма, принесшая белоруске золото, составила 249 кг. У Груздовой серебро (245 кг), Ахмерова с бронзой (241).