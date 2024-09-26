Белорусский штангист Сакович стал чемпионом мира среди молодежи

Наш спортсмен одержал победу в весовой категории до 109 кг, также выиграв малые золотые медали в обоих упражнениях. Выступления в рывке Сакович начал с удачного подхода на 165 кг, а затем со второй попытки взял 170 кг — ни один из девяти соперников не превзошел этот результат. В толчке белорус последовательно справился со штангой весом 195 кг, 201 кг и 204 кг, вновь опередив всех конкурентов. Чемпионская сумма Саковича составила 374 кг, ближайший преследователь Эмин Бурун из Турции отстал на 8 кг. Тройку призеров замкнул грузин Гурами Векуа (362 кг).



Ранее в четверг в шаге от пьедестала планетарного первенства в категории до 102 кг остановился наш Емельян Москалев. В рывке белорус поднял 167 кг, во втором упражнении толкнул 185 кг, а в двоеборье набрал 352 кг — во всех случаях результаты Москалева оказались четвертыми. До малой бронзы в рывке Емельяну не хватило всего одного килограмма.



Таким образом, за день до окончания чемпионата мира-U20 в Леоне в активе белорусской делегации шесть наград (3−3−0). В среду серебро по сумме завоевал Игнатий Павлюковец (в/к до 96 кг), который также становился вторым в рывке и толчке. 27 сентября на испанский помост выйдет Роберт Куровский, выступающий в самом тяжелом весе свыше 109 кг.