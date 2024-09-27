Белорус Куровский завоевал серебро молодежного ЧМ по тяжелой атлетике

В заключительный день турнира из белорусских атлетов на помост выходил Роберт Куровский, выступающий в самой тяжелой весовой категории — свыше 109 кг. Соревнования в рывке наш штангист начал с успешных подходов на 165 и 170 кг, но не справился с весом в 175 кг. Впрочем, больше 170 кг не поднял ни один из соперников, поэтому Куровский стал обладателем малого золота.



Во втором упражнении Роберт совершил удачные попытки на 201, 209 и 212 кг, благодаря чему выиграл еще одну малую медаль — на этот раз серебро. Сразу на 11 кг белоруса опередил Чи Ен Нам из Республики Корея. Он же стал чемпионом мира-U20 в двоеборье, набрав в общей сложности 383 кг. Сумма Куровского оказалась на 1 кг меньше, что принесло ему серебряную награду. Тройку призеров замкнул Ашот Мовсисян из Армении (366 кг).



Таким образом, на молодежном первенстве планеты наши штангисты завоевали три основные медали (1−2−0) и шесть малых наград в отдельных упражнениях (3−3−0). Ранее абсолютным победителем соревнований в категории до 109 кг стал Владислав Сакович, а в весе до 96 кг Игнатий Павлюковец во всех зачетах был вторым. Всего белорусскую делегацию на молодежном ЧМ в Испании представили восемь атлетов: пять парней и три девушки.