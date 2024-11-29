Российского штангиста Иванова лишили золота чемпионата мира — 2013 за употребление допинга

В активе Иванова есть золото чемпионата мира 2010 года. На Олимпиаде-2012 в Лондоне он завоевал серебряную награду, которой был лишен четырьмя годами позже решением Международного олимпийского комитета после перепроверки допинг-пробы, в которой было обнаружено запрещенное вещество.