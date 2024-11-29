Российского штангиста Иванова лишили золота чемпионата мира — 2013 за употребление допинга

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский штангист Александр Иванов лишился золотой медали чемпионата мира 2013 года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
35-летний Иванов был дисквалифицирован на полтора года, срок отстранения истек 6 августа 2023 года. Спортсмен был подвернут санкциям на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Согласно информации Международного агентства допинг-тестирования нарушение антидопинговых правил Ивановым случилось 9 февраля 2012 года.
Результаты, показанные штангистом с 7 февраля 2012 года и до 6 августа 2023 года, аннулированы. Иванов, выступавший в весовой категории до 94 кг, лишился победы на чемпионате мира 2013 года, который проходил в польском Вроцлаве.
В активе Иванова есть золото чемпионата мира 2010 года. На Олимпиаде-2012 в Лондоне он завоевал серебряную награду, которой был лишен четырьмя годами позже решением Международного олимпийского комитета после перепроверки допинг-пробы, в которой было обнаружено запрещенное вещество.