Баста анонсировал выход специальной песни для Федерации тяжелой атлетики

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, анонсировал выпуск трека, написанного для Федерации тяжелой атлетики России.

Источник: Sport24

Музыкант объявил о скором выходе композиции в специальном видеообращении совместно с президентом ФТАР Александром Винокуровым.

«28 ноября выйдет клип на трек, который мы написали специально для того, чтобы он стал гимном ФТАР.

Не просто пели и читали, а еще и потренировались все вместе. Все по-настоящему!» — сказал Баста.

Ранее Вакуленко назвал Александра Овечкина лучшим спортсменом в истории.

