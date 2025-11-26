Баста анонсировал выход специальной песни для Федерации тяжелой атлетики

Музыкант объявил о скором выходе композиции в специальном видеообращении совместно с президентом ФТАР Александром Винокуровым.
«28 ноября выйдет клип на трек, который мы написали специально для того, чтобы он стал гимном ФТАР.
Не просто пели и читали, а еще и потренировались все вместе. Все по-настоящему!» — сказал Баста.
Ранее Вакуленко назвал Александра Овечкина лучшим спортсменом в истории.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше