Российский тяжелоатлет выиграл золото ЧЕ и установил рекорд

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) при соблюдении строгих критериев, включая проверку на отсутствие связи с силовыми структурами и поддержки СВО. С января 2026 года для юниоров (до 23 лет) разрешен допуск с флагом и гимном, тогда как для взрослых действует нейтральный статус.