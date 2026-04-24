Штангистка Сотиева стала серебряным призером чемпионата Европы

БАТУМИ /Грузия/, 24 апреля. /ТАСС/. Россиянка Яна Сотиева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 86 кг. Соревнования проходят в грузинском Батуми.
Сотиева в сумме подняла 247 кг в рывке и толчке.
Ранее ТАСС сообщал, что чемпионом Европы стал россиянин Геворг Серобян, выступающий в весовой категории до 79 кг. Зарина Гусалова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 69 кг, Варвара Кузьминова стала второй в весовой категории до 77 кг, а Ольга Тё — третьей в весовой категории до 58 кг.
Сотиевой 23 года. В 2021 году она завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в Москве. Спортсменка также является бронзовым призером чемпионата мира (2021).
Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.