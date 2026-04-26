Российский тяжелоатлет Вагайцев завоевал серебро ЧЕ в Батуми

Вагайцеву 24 года. Данная награда для него стала первой на международных соревнованиях. Он является обладателем Кубка России 2026 года и чемпионом страны — 2025. 31-летний Наниев второй раз в карьере завоевал бронзу чемпионата Европы, впервые россиянин занял третье место на европейском первенстве в 2021 году в Москве, также в активе спортсмена серебро турнира 2014 года в Тель-Авиве.