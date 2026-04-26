Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские тяжелоатлеты завоевали семь медалей на чемпионате Европы

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который завершился в Батуми.

В активе российской сборной одно золото, четыре серебра и две бронзы. Единственную золотую медаль на турнире среди россиян завоевал Геворг Серобян, который первенствовал в весовой категории до 79 кг и одержал победу с рекордом Европы в рывке в данной весовой категории (161 кг).

Серебряные медали завоевали Зарина Гусалова (до 69 кг), Варвара Кузьминова (до 77 кг), Яна Сотиева (до 86 кг) и Даниил Вагайцев (свыше 110 кг). Бронзовые награды турнира получили Ольга Тё (до 58 кг) и Тимур Наниев (свыше 110 кг).

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом спортсмены из России и Белоруссии в возрасте до 20 лет допущены к участию в соревнованиях без каких-либо ограничений.