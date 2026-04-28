Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Плюкфельдер умер в 97 лет

Советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Токио Рудольф Плюкфельдер скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации спортивной борьбы Ростовской области.
Плюкфельдер в 1948 и 1949 годах становился чемпионом Сибири и Дальнего Востока по борьбе, а возрасте 22 лет перешел в тяжелую атлетику.
Он завоевал золото на Олимпиаде 1964 года в весовой категории до 82,5 кг, три золота (1959, 1961, 1964) и серебро (1963) на чемпионатах мира, установил несколько мировых рекордов.
После завершения карьеры Плюкфельдер стал успешным тренером, в том числе воспитал олимпийских чемпионов Давида Ригерта и Василия Алексеева.