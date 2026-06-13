Лукашенко поздравил легендарного штангиста с юбилеем

Леонид Тараненко родился в Малорите в 1956 году. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства, но всю жизнь посветил спорту. Первый крупный успех был на Олимпиаде-80, которая проходила в СССР — Тараненко завоевал тогда золотую медаль. Также он неоднократно брал первые места на чемпионатах мира и Европы. Завершил карьеру в большом спорте после Олимпиады 1992 года в Барселоне и начал тренировать других атлетов.