Лукашенко поздравил легендарного штангиста с юбилеем

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Леонида Тараненко с 70-летием, сообщила пресс-служба президента.
«Самые яркие страницы отечественной тяжелой атлетики неразрывно связаны с Вашим именем. Миллионы любителей спорта знают Леонида Тараненко как выдающегося мастера железной игры», — отметил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что легендарный штангист и сейчас остается настоящим белорусским «волатам». Достижения этого спортсмена и тренера занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Кроме того, глава государства напомнил об общественной деятельности Тараненко, который долгие годы пропагандировал спорт и продвигал олимпийские идеалы, поддерживал ветеранов спорта.
Лукашенко пожелал Тараненко крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
Леонид Тараненко родился в Малорите в 1956 году. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства, но всю жизнь посветил спорту. Первый крупный успех был на Олимпиаде-80, которая проходила в СССР — Тараненко завоевал тогда золотую медаль. Также он неоднократно брал первые места на чемпионатах мира и Европы. Завершил карьеру в большом спорте после Олимпиады 1992 года в Барселоне и начал тренировать других атлетов.