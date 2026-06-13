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Лукашенко поздравил легендарного штангиста с юбилеем

Белорусский президент напомнил о выдающихся достижениях уроженца Малориты в тяжелой атлетике.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Леонида Тараненко с 70-летием, сообщила пресс-служба президента.

«Самые яркие страницы отечественной тяжелой атлетики неразрывно связаны с Вашим именем. Миллионы любителей спорта знают Леонида Тараненко как выдающегося мастера железной игры», — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что легендарный штангист и сейчас остается настоящим белорусским «волатам». Достижения этого спортсмена и тренера занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Кроме того, глава государства напомнил об общественной деятельности Тараненко, который долгие годы пропагандировал спорт и продвигал олимпийские идеалы, поддерживал ветеранов спорта.

Лукашенко пожелал Тараненко крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

Леонид Тараненко родился в Малорите в 1956 году. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства, но всю жизнь посветил спорту. Первый крупный успех был на Олимпиаде-80, которая проходила в СССР — Тараненко завоевал тогда золотую медаль. Также он неоднократно брал первые места на чемпионатах мира и Европы. Завершил карьеру в большом спорте после Олимпиады 1992 года в Барселоне и начал тренировать других атлетов.