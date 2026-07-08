Россиянин Плотников выиграл юниорский ЧМ по тяжелой атлетике

Он стал лучшим в весовой категории до 65 кг, взяв в рывке вес 122 кг и в толчке — 153 кг, набрав в сумме двоеборья 275 кг. Вторым стал венесуэлец Давид Линарес (274; 123+151), третьим — грузин Георгий Кинкладзе (264; 120+144).
Чемпионат мира завершится 11 июля. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. В январе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до турниров под эгидой организации с возможностью использования национальных символов, в июне к соревнованиям с флагом и гимном были допущены спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп.