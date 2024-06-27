Белоруска Пирская взяла бронзу юношеского ЧЕ по борьбе

Представительница нашей команды стала бронзовым призером в категории до 73 кг. В первом раунде Пирская победила венгерку Тамару Чех, а в четвертьфинале была сильнее Изабель Мирчевой из Болгарии. На стадии одной второй Анна уступила немке Лотте Энглих, зато в поединке за третье место одолела турчанку Зейнеп Суку. До схватки за бронзу добралась и наша Алина Мажаровская, где потерпела поражение от Лары Блажекович из Хорватии.



Таким образом, после четырех соревновательных дней в активе белорусской делегации две медали континентального форума, накануне чемпионом Европы U-17 стал Кирилл Валевский (до 71 кг).