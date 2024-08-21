Белорус Валевский стал чемпионом мира по борьбе среди юношей

Главный юношеский старт сезона проходит в столице Иордании Аммане, выступления на турнире в весовой категории до 71 кг Валевский начал накануне. В первом раунде белорус победил Самвела Тертеряна из Армении (3:2), в четвертьфинале был сильнее китайца Ву Дзиньхао (8:0), а в полуфинале разобрался с Бехрузбеком Валиевым из Узбекистана (7:4). Сегодня в поединке за золото Кириллу противостоял россиянин Владислав Бырля, схватка закончилась уверенной викторией нашего борца со счетом 7:1. Ранее в нынешнем году Валевский победил на первенстве Европы-U17, защитив звание чемпиона континента, добытое годом ранее.



Кроме того, в среду из представителей греко-римского стиля на ковер выходил наш Константин Касьян. В утешительном турнире в весовой категории до 92 кг белорус проиграл узбеку Фахрикамолу Комилжонову и остался вне поединка за бронзовую медаль. Также сегодня в Аммане стартовали соревнования в женской борьбе, по итогам предварительных схваток в завтрашний финал в весе до 73 кг пробилась наша Анна Пирская, а за бронзу в категории до 57 кг сразится Полина Брагинец.



В четверг выступления на юношеском первенстве планеты в столице Иордании начнут четверо оставшихся представительниц белорусской команды девушек — Эльвира Багирова (до 46 кг), Мария Хрущева (до 53 кг), Варвара Алисеенко (до 61 кг) и Ульяна Лапаник (до 69 кг).