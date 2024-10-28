Белорусские борцы начали выступления на чемпионате мира в неолимпийских категориях

Участники соревнований определяют сильнейших в весах, которые не были представлены на Олимпийских играх в Париже. Всего таких категорий оказалось 12 — по четыре в каждом виде борьбы. Первыми на албанский ковер вышли борцы греко-римского стиля. Из наших атлетов шансы на медаль сохранил только Глеб Макаренко (до 63 кг). В первом раунде белорус победил латвийца Александра Юркянса, но в четвертьфинале уступил будущему финалисту Нихату Маммадли из Азербайджана. Завтра утром Макаренко ожидает утешительный турнир.



Никита Мурашко (до 72 кг) и Станислав Шафаренко (до 82 кг) выбыли уже на стадии одной восьмой финала. Всего наша команда представлена в Тиране десятью спортсменами. Завтра на чемпионате мира стартуют Ирина Курочкина (до 55 кг), Вероника Иванова (до 65 кг) и Анастасия Зименкова (до 72 кг), в среду выступления начнут «вольники» Арыйан Тютрин (до 61 кг), Нюргун Скрябин (до 70 кг), Николай Савенко (до 79 кг) и Ярослав Ядковский (до 92 кг).



Накануне в столице Албании завершился планетарный форум среди борцов не старше 23 лет, на котором наши атлеты завоевали одну серебряную и три бронзовые медали. В день окончания турнира состоялся конгресс Объединенного мира борьбы (UWW), в котором приняла участие делегация Белорусской федерации борьбы в составе председателя Алима Селимова и исполнительного директора Владислава Колотовского. Алим Селимов в своем выступлении поблагодарил коллег из UWW за активную работу в олимпийский год и отметил важность дальнейшего процесса возвращения белорусских атлетов на международную арену.