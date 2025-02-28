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Двукратный олимпийский чемпион Садулаев отобрался на чемпионат Европы по спортивной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев квалифицировался на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Источник: РИА "Новости"

В контрольной схватке в Сочи Садулаев одержал победу над Магомедом Курбановым со счетом 5:1.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет 7—13 апреля в Братиславе.

Садулаев — победитель Игр 2016 и 2020 годов, шестикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.