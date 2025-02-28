Двукратный олимпийский чемпион Садулаев отобрался на чемпионат Европы по спортивной борьбе

В контрольной схватке в Сочи Садулаев одержал победу над Магомедом Курбановым со счетом 5:1.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет
Садулаев — победитель Игр 2016 и 2020 годов, шестикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев квалифицировался на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
В контрольной схватке в Сочи Садулаев одержал победу над Магомедом Курбановым со счетом 5:1.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет
Садулаев — победитель Игр 2016 и 2020 годов, шестикратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.