Овечкин: вклад Сайтиева в российский спорт навсегда останется в истории

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вклад трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева в развитие российского спорта навсегда останется в истории. Такое мнение высказал нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин, комментарий которого приводит Telegram-канал команды спортсмена.
Сайтиев умер в воскресенье на 50-м году жизни.
«Сегодня ушел из жизни Бувайсар Сайтиев — великий спортсмен, борец-чемпион и просто очень хороший человек. Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда останутся в нашей истории. Мы никогда не забудем ни их, ни то, каким замечательным мужчиной был Сайтиев. Это огромная утрата. Сил всем близким и родным Бувайсара», — сказал Овечкин.
Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз — чемпионат Европы. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.