Хабиб Нурмагомедов: Сайтиев вдохновлял миллионы детей по всему миру

Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз — чемпионат Европы. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.