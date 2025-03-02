Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб Нурмагомедов: Сайтиев вдохновлял миллионы детей по всему миру

Российский борец умер в воскресенье на 50-м году жизни.

Источник: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев был вдохновением для миллионов детей по всему миру. Об этом на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Сайтиев умер в воскресенье на 50-м году жизни.

«Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать. Выражаю искренние соболезнования семье и близким, терпения вам», — написал Нурмагомедов.

Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Сайтиев шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз — чемпионат Европы. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.