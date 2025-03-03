Вдова борца Сайтиева подтвердила, что в день смерти он выпал из окна

2 марта днем Сайтиев выпал из окна своей квартире на 2-м этаже дома по улице Минская. Обстоятельства ЧП до сих пор окутаны тайной, однако уже очевидно, что не падение стало причиной смерти.
— Я сейчас улетаю в Дагестан. Там состоятся похороны, — пояснила Индира (разговор происходил в понедельник днем). — Я до сих пор не понимаю, как все это могло произойти.
— Вы были дома в тот момент, когда все случилось?
— Нет. Около 11 часов я ушла из дома по делам. А это произошло около 14.00.
— Когда вы уходили, Буйвасар спал?
— Он лежал в постели, но не спал. Может, дремал немного и смотрел телевизор.
— Кто-то еще оставался в квартире?
— Да, мой деверь (брат Сайтиева — прим. авт.) и двое детишек 4 и 8 лет.
— Вы можете примерно понять, почему он выпал?
— Не понимаю. Это случилось в спальне. Вообще у нас пятикомнатная квартира, окна большие, панорамные, но не откидные. Думаю, это просто несчастный случай.
— Буйвасар сильно пострадал?
— Не очень. Травма таза, переломы ребер. Высота небольшая, так что травмы не такие сильные.
Возможно, Буйвасар не вполне отдавал себе отчет в том, что делает. Он страдал серьезным заболеванием легких, был вынужден принимать сильные обезболивающие лекарства. Сайтиева доставили в больницу, но спасти не смогли.