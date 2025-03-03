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Вдова борца Сайтиева подтвердила, что в день смерти он выпал из окна

Вдова прославленного спортсмена, борца вольного стиля, трехкратного олимпийского чемпиона Буйвасара Сайтиева, умершего в Москве на 50-м году жизни, подтвердила, что его смерти предшествовал трагический несчастный случай.

Источник: РИА "Новости"

2 марта днем Сайтиев выпал из окна своей квартире на 2-м этаже дома по улице Минская. Обстоятельства ЧП до сих пор окутаны тайной, однако уже очевидно, что не падение стало причиной смерти.

— Я сейчас улетаю в Дагестан. Там состоятся похороны, — пояснила Индира (разговор происходил в понедельник днем). — Я до сих пор не понимаю, как все это могло произойти.

— Вы были дома в тот момент, когда все случилось?

— Нет. Около 11 часов я ушла из дома по делам. А это произошло около 14.00.

— Когда вы уходили, Буйвасар спал?

— Он лежал в постели, но не спал. Может, дремал немного и смотрел телевизор.

— Кто-то еще оставался в квартире?

— Да, мой деверь (брат Сайтиева — прим. авт.) и двое детишек 4 и 8 лет.

— Вы можете примерно понять, почему он выпал?

— Не понимаю. Это случилось в спальне. Вообще у нас пятикомнатная квартира, окна большие, панорамные, но не откидные. Думаю, это просто несчастный случай.

— Буйвасар сильно пострадал?

— Не очень. Травма таза, переломы ребер. Высота небольшая, так что травмы не такие сильные.

Возможно, Буйвасар не вполне отдавал себе отчет в том, что делает. Он страдал серьезным заболеванием легких, был вынужден принимать сильные обезболивающие лекарства. Сайтиева доставили в больницу, но спасти не смогли.