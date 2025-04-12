Что не так с идеей Мамиашвили про «путь предателя»

«Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, им какая разница — какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский.



Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах. Они не понимают ответственность за страну, которая их сделала и дала им возможность. Да, иногда в непростых условиях, но тем не менее великая Россия сделал из них спортсменов», — под руку Мамиашвили на награждении подвернулся осетинский албанец Чермен Валиев.