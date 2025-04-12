Что не так с идеей Мамиашвили про «путь предателя»

А как иначе назвать человека, из-за которого уже несколько дней в нашем спорте осмысляют фундаментальную проблему морального выбора: является ли смена гражданства «путем предателя»?
«Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, им какая разница — какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский.
Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах. Они не понимают ответственность за страну, которая их сделала и дала им возможность. Да, иногда в непростых условиях, но тем не менее великая Россия сделал из них спортсменов», — под руку Мамиашвили на награждении подвернулся осетинский албанец Чермен Валиев.
Но на его месте мог оказаться любой бывший борец из России, десятки которых (да, наверное, уже и сотни) сейчас выступают за другие страны.
Наверное, юридические моменты в этой истории — не главное, но все же начинается этическая дилемма с них.
Например, без визы Мамиашвили и возглавляемой им федерации карантин при уходе в другую страну для любого спортсмена из сборной затянулся бы на три года.
Или что за переход каждого борца федерация получает компенсацию с чеком от 5 тысяч евро. И кажется, в руководстве ни разу принципиально не отказывались получать эту иностранную поддержку. А еще в 2023-м Мамиашвили называл смену гражданства «нормальным процессом, который позволяет продлить спортивную жизнь и реализовать себя».
Но, видимо, в какой-то момент этот процесс перестал казаться Мамиашвили нормальным. Возможно, когда с топ-турниров бывшие россияне стали увозить больше медалей, чем действующие — как, например, на этом Евро. Или когда в период отстранения сборных России перед федерациями ставили KPI по минимизации уезжающих спортсменов, и в борьбе с этим справлялись слабее всего.
«Он некрасиво уезжал, так не уезжают. Но это вопрос секундный. Какой у меня с ним может быть конфликт, он молодой парень и выбрал себе такой путь», — последний апдейт от начальника по ситуации с Валиевым.
Тут, конечно, нужна новая инструкция: как уехать красиво — чтобы это понравилось Мамиашвили и не считалось бы предательством?
Возможно, в дополнение к этой инструкции Федерации спортивной борьбы России стоило бы выпустить еще пару документов — например, поименные списки уехавших красиво (чтобы не волновались, когда в следующий раз награждать их снова отправят Мамиашвили) и некрасиво. И заодно критерии, по которым эти отъезды можно сортировать на красивые и некрасивые.
Вообще, это ведь тема для большого историко-философского исследования, которое могло бы принести не только новую научную степень кандидату педагогических наук Мамиашвили, но и поставить под сомнение много важных скреп российского спорта.
Красиво ли уезжал из США американский сноубордист Вик Уайлд перед Сочи-2014?
Красиво ли это делал корейский шорт-трекист Ан Хен Су, которому в России выдали паспорт на имя Виктора Ана?
Красиво ли меняла гражданство Татьяна Волосожар?
И не путем ли предателей они шли, выводя Россию на первое место домашней Олимпиады?
А была ли красивой смена гражданства разыгрывающего Джона Роберта Холдена, чей бросок принес России золото на баскетбольном Евро-2007 — единственное в российской истории? Можно ли здесь разглядеть «путь предателя» или это другое?
А футболист Марио Фернандес на почти триумфальном для России ЧМ-2018? Понятно, что основной «путь предателя» он выберет спустя пять лет, но вот тогда, забивая гол хорватам, не предательски ли он это делал по меркам борцовского босса?
Есть ли ответы на эти вопросы в философской концепции Мамиашвили? Готов ли он анализировать те моменты?
И какой вообще путь он может предложить десяткам борцов из России, которым не повезло стать гарантированно первым номером сборной?
Побеждать на внутренних турнирах борцов, которых в федерации считают незаменимыми — без каких-либо гарантий попадания на главный старт? Вот как, например, тому же Валиеву было выбить из сборной Заурбека Сидакова, который выкашивает категорию с 2018-го?
Годами получать зарплату в ЦСП в статусе запасных, ожидая чего-то неочевидного — травмы лидера, завершения им карьеры или ухода в другую весовую категорию?
И даже если что-то получится, трястись перед каждым большим турниром в ожидании решения — допустят ли? Дадут ли визу? Одобрят ли нейтральный статус?
А в моменте, когда судьба вдруг подарит шанс выиграть что-то значимое, все равно зависеть от настроения собственных начальников — одобрят ли поездку или повелят единогласно отказаться?
На самом деле, философия Михаила Мамиашвили проста: идеальный российский борец должен подчиняться, слушаться и всем видом выражать благодарность. У него не может быть никакой спортивной мотивации: попасть на топ-турнир, выиграть медаль, подняться на подиум, стать лучшим — все это лишнее. Достаточно жить с четким осознанием, что спортсмена из него делает Родина, а не собственные талант, характер, трудолюбие.
А выбор в этой философии понятный — преданность или предательство.
Преданность, конечно, лучше, но и кучка предательств за 5−10 тысяч евро за каждое — тоже ведь не самый плохой вариант?