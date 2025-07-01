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Белорус Валевский стал бронзовым призером юниорского чемпионата Европы по борьбе

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Кирилл Валевский стал бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет, который проходит в итальянском Каорле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Международная федерация борьбы

Наш борец греко-римского стиля поднялся на подиум в весовой категории до 77 кг. Уже на стадии квалификации Валевский проиграл грузину Анри Путкарадзе, но благодаря выходу обидчика в финал получил шанс побороться в утешительной сетке. Там белорус победил австрийца Ларса Матта (8:0) и венгра Доминика Ботоша (8:1), а в схватке за третье место справился с финном Викке Тарккио — 11:3. Кирилл Валевский также является чемпионом мира и Европы U17.

Оставшиеся комплекты наград в греко-римской борьбе на континентальном форуме-U20 будут разыграны в среду. 3—4 июля призеров юниорского чемпионата Европы определят девушки, 5—6 июля на ковер выйдут представители вольного стиля. Нашу команду на турнире в Италии представляют 29 борцов, всего участие в соревнованиях принимают более 500 атлетов.