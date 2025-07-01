Белорус Валевский стал бронзовым призером юниорского чемпионата Европы по борьбе

Наш борец греко-римского стиля поднялся на подиум в весовой категории до 77 кг. Уже на стадии квалификации Валевский проиграл грузину Анри Путкарадзе, но благодаря выходу обидчика в финал получил шанс побороться в утешительной сетке. Там белорус победил австрийца Ларса Матта (8:0) и венгра Доминика Ботоша (8:1), а в схватке за третье место справился с финном Викке Тарккио — 11:3. Кирилл Валевский также является чемпионом мира и Европы U17.