Матыцин о нейтральных атлетах: «Они остаются нашими, россиянами, с тем же авторитетом и признанием. Для меня всегда выглядело диким приклеивание ярлыков предателей»

Это может быть первым шагом на длительном пути возвращения всех прав спортсменов. Если мы говорим о том, что являемся членами одной семьи, давайте выступать под ее флагом. Мы понимаем, что для спортсменов, конечно, очень важно участие в международных соревнованиях, об этом неоднократно говорил президент РФ. Здесь — право выбора каждого. Фактически выбор уже большинством федераций сделан, спортсмены участвуют в соревнованиях.