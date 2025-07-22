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Васильев о матчевой встрече сборных России и США по борьбе: «В биатлоне провести подобное мероприятие очень непросто, почти невозможно»

21 июля в Венгрии состоялась матчевая встреча между сборными России и США по вольной борьбе. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу россиян.

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Источник: Sports

«В биатлоне провести подобное мероприятие очень непросто, почти невозможно. Помимо того, что у нас просто нет таких матчевых встреч, в IBU настолько русофобское руководство, что они вряд ли предложат что-то такое даже в нейтральном статусе. Не говоря уже о флаге и гимне. Это было бы что-то невероятное», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

"То, что начали происходить такие мероприятия, — хорошая тенденция. Не зря после избрания Ковентри высказалась в пользу спорта — не конкретно России, а всего мирового. Спортсмены не должны страдать из-за политической обстановки, отвечать за нее.

Надеюсь, что тенденция сохранится, подобные встречи будут происходить чаще. А когда завершится СВО, нас полноценно вернут на международную арену", — добавил Васильев.