Васильев о матчевой встрече сборных России и США по борьбе: «В биатлоне провести подобное мероприятие очень непросто, почти невозможно»

«В биатлоне провести подобное мероприятие очень непросто, почти невозможно. Помимо того, что у нас просто нет таких матчевых встреч, в IBU настолько русофобское руководство, что они вряд ли предложат что-то такое даже в нейтральном статусе. Не говоря уже о флаге и гимне. Это было бы что-то невероятное», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.