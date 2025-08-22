Ричмонд
Белоруска Костенич взяла бронзу юниорского чемпионата мира по борьбе

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ксения Костенич стала призером проходящего в Болгарии чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: МФБ

Наша спортсменка поднялась на подиум по итогам соревнований в категории до 53 килограммов. На старте турнира Костенич победила Дорентину Незай из Косово и эстонку Лизетт Бетткер, но в четвертьфинале уступила будущей Насуми Масуде из Японии, которая стала чемпионкой. В утешительной схватке белоруска была сильнее итальянки Анджелы Касаролы, а в поединке за третье место нанесла поражение американке Эбигейл Купер со счетом 11:10.