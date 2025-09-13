Посольство Хорватии без указания причин отозвало визу российского борца Сефершаева

«Посольство Хорватии отозвало визу, данную ранее Эмину Сефершаеву, не указав причин. Садыку Лалаеву визу до сих пор не дали, шансы все меньше. Эмин — действующий чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира, Садык — призер чемпионатов мира и Европы. Оба в этом году уже выступали в Хорватии, как и в прошлом, и довольно успешно. Ждем, что будет дальше, до вылета осталось два дня», — сказал Когуашвили.