Российский борец Гаджимагомедов стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе

Российские борцы вольного стиля завоевали третью медаль на чемпионате мира в Загребе. Победителем турнира стал Заур Угуев (весовая категория до 61 кг). Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков стал бронзовым призером в весовой категории до 74 кг.