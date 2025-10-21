Украинская чемпионка мира раскрыла впечатления от борьбы с соперниками из России

Белинская отметила, что ей не нравится сам факт соперничества с россиянами. «Настраивалась только на победу. У меня были такие эмоции, что я должна была только выиграть. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», — заявила она. Белинская добавила, что также исключила для себя возможность обменяться рукопожатиями с российскими спортсменами.